فيديو رويدا عطية تعيش أوقاتًا صعبة بعد إصابة ابنها بمرض وراثي.."فارق الحياة وعاد إليها مجددًا"!

رويدا عطية أقلقت الجمهور على الحالة الصحية لطفلها زين، وكشفت عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، باتت تتكرر معه باستمرار وتسمى طبيًا بـ"الاختلاج الحراري"، وهي حالة ورثها منها، حيث كانت تعاني منها أيضًا في مرحلة الطفولة.

رويدا عطية تكشف معاناة ابنها مع المرض

الفنانة السورية رويدا عطية خرجت على جمهورها في مقطع فيديو على انستجرام، وكشفت تفاصيل الحالة التي مر بها ابنها زين، منذ أن كان عمره حوالي عام، عندما كانوا متواجدين في ألمانيا، وأوضحت أن زين يصاب بدرجة حرارة مرتفعة للغاية تجعله يصل إلى مرحلة الهزيان، ويخرج الزبد من فمه، ويتحرك جسمه بشكل لا إرادي.

ولفتت رويدا عطية أن ابنها أصيب بهذه الحالة لأول مرة خلال تواجدها مع أسرتها في ألمانيا، حيث فوجئت بوضعه ومعاناته مع الأعراض وسرعان ما تصرفت شقيقتها واستدعوا الأطباء ليقدموا له العلاج اللازم، وحينها أخبروها بأن الطفل سيظل يعاني من هذه الأزمة الصحية حيث يبلغ من العمر 6 سنوات، لذلك يحتاج إلى المراقبة بعناية.

لحظة فارقة في حياة رويدا عطية وابنها.. غادر الحياة وعاد مجددًا!

رويدا عطية عبرت عن تأثرها وخوفها على زين، وكشفت أيضًا أن طفلها تعرض مجددًا لهذه الأزمة الصحية قبل أيام قليلة، حيث ارتفعت درجة حرارة جسمه بشكل كبير، وفقد السيطرة على جسده وتابعت: "بلحظات فقدنا زين وصرت أمشي بالبيت مثل المجنونة وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن ربّ العالمين ساعد ابني وأعطاه الروح مجددًا والعمر حتى لا يكسر بخاطري وبخاطر والده وبخاطر أهلي، ولما رجع النفس من جديد رجعت لي روحي ووصلنا على المستشفى بعدها وأكملوا التحاليل"، لافتة أن ما حدث كان بمثابة معجزة حقيقية، لأن طفلها كان قد غادر الحياة بالفعل وعاد لها مجددًا.

ووجهت الفنانة السورية نصيحتها إلى كل أم يعاني طفلها من مثل هذه الأعراض، بضرورة وضع الطفل بشكل مائل على أحد جانبيه كي لا يبتلع الزبد أو يتسبب له في اختناق، وأن تقوم وضعه في ماء فاتر لحين وصول الطوارئ لنقله الى المستشفى وتلقي العلاج اللازم، حيث لاقت تفعال عدد كبير من جمهورها الذين تمنوا الشفاء العاجل لطفلها وعدم مرورها بلحظات صعبة مثل التي مرت بها مؤخرا.

رويدا عطية تحتفل بعيد ميلادها الـ38

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية رويدا عطية قد احتفلت في يوليو الماضي بعيد ميلادها الـ38، وشاركت متابعيها عبر حسابها على انستجرام بصورة لها وهي تحتضن طفلها زين وأرفقت الصورة برسالة عبرت فيها عن سعادتها الكبيرة لاحتفالها لأول مرة بعيد ميلادها مع طفلها حيث باتت تحمل لقب الأم منذ نحو عام، حيث كتبت حينها: "وبعيدي ماذا أطلب وانت الأعياد كلها، يا أجمل هدية من السماء، كلمة ماما من وقت ما شفتك ومنحتني إياها وأنا من رب السماء مكتفية وأطلب كل ما رأيتك يحميك ويحرسك، انت عيدي يا أمي أحبك يا كل الدني".