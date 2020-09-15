مشاهير انتهت حفلات زفافهم في مراكز الشرطة وآخرهم زوج ديانا كرزون ..بالفيديو

مشاهير انتهت حفلات زفافهم في مراكز الشرطة وآخرهم زوج ديانا كرزون. فخلال أشهر قليلة فقط، لم تمر حفلات زفاف عدد من المشاهير بخاتمة سعيدة، انما تم استدعاء عدد منهم الى مراكز الشرطة للتحقيق معهم بسبب اختراقهم قوانين منع التجمع المفروضة في العديد من البلدان العربية بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتالي اختتم هؤلاء العرسان الجدد ليلة زفافهم داخل مراكز الشرطة للإستجواب والتحقيق معهم.

استدعاء زوج ديانا كرزون عقب حفل زفافه

عقب زفاف الإعلامي معاذ العمري من الفنانة الأردنية ديانا كرزون، استدعت الأجهزة الأمنية الأردنية العريس الى أحد مراكز الشرطة بتهمة مخالفته أوامر الدفاع بعد اقامته حفل زفافه على كرزون في منزلها بحضور حاشد، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر الذين أعربوا عن أسفهم لإمضاء زوج ديانا كرزون أولى ليالي زفافه في مركز الشرطة.

معاذ العمري أكد من جهته خبر الإستدعاء لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد نافيا خبر اعتقاله والقبض عليه كما روجت بعض المواقع الإلكترونية، وقال في تغريدة له عبر احد حساباته على السوشيال ميديا رداً على هذه الأخبار المتداولة "إلى بعض الدكاكين الاعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام..شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا..ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".

اعتقال زوج شقيقة محمد رمضان بعد الزفاف

في شهر يونيو المنصرم، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر القاء القبض على العريس حسام حامد، زوج شقيقة محمد رمضان بعد حفل زفافه الحاشد والذي أقيم داخل منزل العروسين على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وبالفعل، أكدت المصادر الأمنية الخبر وقالت بأنه تم القاء القبض على العريس حسام حامد والتحقيق معه بعد تحرير محضر بالواقعة بتهمة إقامة حفل زفاف حاشد في إحدى فيلل كمبوند السليمانية على طريق مصر إسكندرية الصحراوي والذي يعد خرقًا للحجر الصحي ومخالفة للقانون، ثم تم إخلاء سبيل العريس بكفالة مالية.

وكان حفل زفاف إيمان رمضان وحسام حامد حضره العشرات وعلى رأسهم شقيق العروس الفنان محمد رمضان، وتناقلت حسابات السوشيال ميديا لقطات متعددة من اجواء الحفل.

وفي أول تعليق لحسام حامد بعد الإفراج عنه، نشر صورة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك برفقة عروسته ايمان وهما يرتديان ملابس الكاجوال ويستمتعان بوقتها امام حوض السباحة في الفيلا بدون أن يرفق اللقطة بأي تعليق.

مداهمة حفل زفاف فاليري أبي شقرا

الأجواء الرومانسية المميزة التي رافقت حفل زفاف ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا التي تزوجت من رجل الأعمال زياد عمّار في بداية شهر اغسطس الماضي، انتهت بواقعة مأساوية حيث داهمت القوى الأمنية الحفل وأوقفته بسبب اجراءات الحظر والتباعد الإجتماعي المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وطلبت القوى الأمنية من عائلة العروسين طرد المدعوين من الحفل والذي كان عددهم حوالي 250 شخصاً وفق تصريحات لشقيقة العروس.