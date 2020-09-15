بالفيديو.. منه فضالي تسنعرض رشاقتها داخل الچيم

شاركت الفنانة منه فضالي جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت منه بالفيديو وهي تستعرض رشاقتها داخل الچيم وتمارس بعض التمارين الرياضية ، وعلقت ممازحة :'تحسو إني بشحت بجد ، بخاف من الكوتش بتاعي ربنا يسامحك يا مو. وعلق أحد المتابعين " عاش يا بطل". والجدير ذكره أن منه فضالي تنتظر عرض فيلمها الجديد "زنزانة 7" وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

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