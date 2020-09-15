خالد أنور يبعث رسالة تفاؤل لمحبيه فماذا قال؟!

غازل الفنان خالد أنور جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر خالد بالصورة وهو يلتقط صورة سيلفي، وبعث رسالة تفاؤل لمحبيه وكتب : علي أد ما سنة 2020 وحشة علي معظم الناس ، لكن تفاءلوا بالخير تجدوه ، اللي جاي أحلي إن شاء الله.

يذكر أن خالد انور شارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وجومانا مراد وحلا شيحة وخالد سرحان وعبير صبري والكثير من الفنانين ويعد المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

