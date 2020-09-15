الخميس القادم.. أحمد بدير ضيف إنجي علي في "أسرار النجوم"

يحل الفنان أحمد بدير ضيف الإعلامية إنچي علي يوم الخميس المقبل في برنامجها الشهير 'أسرار النجوم'.

حيث نشرت إنچي صورة تجمعهما عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت :'انتظرونا يوم الخميس مع ملك من ملوك الكوميديا في السينما المصرية ، أستاذ كبير في فنون الضحك والفكاهة وأحد اعمدة المسرح الكوميدي في مصر ، هو واحد من أهم نجومنا الكبار ، حوت تمثيل وصاحب تاريخ طويل من الفن والعطاء والإجتهاد هو زيني بركات الدراما المصرية ، النجم الكبير المخضرم أحمد بدير.

ويشارك الفنان أحمد بدير حاليا بفيلم "قبل الأربعين " والذي يُشارك في بطولته غادة عادل، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء، ليلى عز العرب، خالد النبوي، شيرين رضا، وهو من إخراج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير السينمائية، فيلم "دفع رباعي"، وهو من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وقصة جمال ربيع سيناريو وحوار محمد عواد، بطولة أحمد عزمي، محسن منصور، سناء يوسف، علاء زينهم.

