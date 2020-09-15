أشرف عبدالباقي برفقة أبطال عرض "سينما مصر" بمركز الإبداع

شارك الفنان أشرف عبدالباقي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أشرف، بالصورة من عرض "سينما مصر"، وعلق علي الصورة وكتب: "امبارح حضرت عرض سينما مصر في مركز الإبداع واستمتعت جداً، ايه الشباب الجامدين دول وايه اللي عمله خالد جلال ده، عرض رائع كالعادة من مخرج كبير".

يشار أن آخر أعمال أشرف عبدالباقي، مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

