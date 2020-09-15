شاهد.. خالد النبوي يستعرض لياقته داخل الچيم (فيديو)

شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر خالد النبوي بالفيديو يستعرض عضلاته وهو يمارس بعض التمارين الرياضية داخل الچيم ، وعلق علي الفيديو وكتب :"أنا وويجز في الچيم". وعلق الكثير من محبيه علي الفيديو ومن أبرز التعليقات "عالمي، عاش يا وحش" وفي سياق آخر، يُشارك الفنان خالد النبوي حاليًا في فيلم "قمر 14"، وهو بطولة غادة عادل، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.

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