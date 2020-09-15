الأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور، حيث استقر جسار على تصويرها فى لبنان تحت قيادة المخرج فادى حداد.
جدير بالذكر أنه من أخر أعمال وائل جسار، أغنية "حلم حياتي" وهي ضمن أحداث فيلم"توأم روحي" الذي يلعب حسن الرداد بطولته.
وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا ومشاهدات مرتفع جدًا، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وأوضح المنتج أحمد السبكي، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي، حيث نشر بوستر الفيلم وتصدرت رجاء الجداوي البوستر، وعلق قائلًا: "فيلم "توأم روحي" إهداء إلي الفنانة الجميلة الراحلة رجاء الجداوي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل جسار.. يصور أغنيته "ولا فى الأحلام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.