وائل جسار.. يصور أغنيته "ولا فى الأحلام"

يستعد المطرب اللبنانى وائل جسار، لتصوير أغنيته جديدة بعنوان "ولا فى الأحلام" على طريقة الفيديو كليب، وذلك استعدادًا للطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور، حيث استقر جسار على تصويرها فى لبنان تحت قيادة المخرج فادى حداد.