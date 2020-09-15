تامر حسني يصور بوسترات ألبومه الجديد "خليك فولاذي"

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية والذي يحمل عنوان "خليك فولاذي"، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعلن تامر، لمتابعيه على حسابه على موقع الصور "انستجرام" أنه انتهى من تصوير البوسترات الدعائية للألبوم، وذلك تحت اشراف المصور محمد داخلي.

جدير بالذكر أن أخر أعمال حسني، الغنائية أغنية"اختراع" وهي "دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، والأغنية من كلمات أحسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وحقق الكليب نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب" تجاوزت 16 مليون.

ونشر حسني، مؤخرًا فيديو له مع الموزع الموسيقي عادل حقي وباقي فريق عمل مش أنا وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "تامر" علي الفيديو قائلا: "بنخلص الموسيقى التصويريه لفيلم "مش أنا" وعادل حقي فضل إمبارح يسمعنا شغله لحد دوت الخليج وكان عايز يهرب من العشا من الساعه 8 على مين يسطا.

فيلم "مش أنا" ﺇﺧﺮاﺝ سارة وفيق، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وشارك في العمل بجانب تامر حسني، كل من سوسن بدر،و حلا شيحة، وماجد الكدواني

وأخرين

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

