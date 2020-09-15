بهذه الكلمات.. مصطفي بسيط يوجه رسالة ملئية بالحب لمصطفي خاطر

شارك الفنان مصطفي بسيط، جمهوره بصورة جديدة له تجمعه بالنجم مصطفي خاطر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه مصطفي بسيط لمصطفي خاطر، رسالة ملئية بالحب وكتب : مصطفى خاطر أخويا الكبير من أكتر الناس اللي بحبها في حياتي ، من أرجل الناس اللي ممكن تقابلها عامة .

وتابع قوله: "من صحابي اللي بحبهم وديما دماغنا شبه بعض يمكن عشان احنا الاتنين نفس البرج ، بحبك يا عسل وربنا يديم علينا نعمة الضحكة الحلوة دي، طبعاً الضحكة دي تمثيل ومش هقولكم كنا بنقول ايه".

يشار أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

والجدير بالذكر أن مصطفى خاطر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "عمر ودياب، وهو إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بطولة علي ربيع، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم صلاح عبد الله، ويزو، أحمد فتحي.