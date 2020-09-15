تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا فى السعودية.. 24 سبتمبر

يحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا فى السعودية يوم 24 سبتمبر الحالى وذلك ضمن حفلات اليوم الوطنى السعودى.

ومن المتوقع ان يشدو تامر عاشور بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب الجمهور ولعل من ابرزها البومه الاخير "ايام" ويقدم عدد من الاغانى القديمة.

وكانت حققت اخر أغنية له "بياعة" لـ الفنان تامر عاشور، 3 ملايين ونصف مشاهدة، بعد وقت قصير من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كما تصدرت أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، قائمة توب انغامي في مصر، فى حين تصدرت الأغنية المركز الثاني في ابلكيشن انغامي على مستوى العالم.

وتقول كلمات الأغنية: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".

أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، وألحان: تامر عاشور.