نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: نادية الجندى تبهر جمهورها بإطلالة جديدة.. وسوسن بدر: ملامحك قمر نشرت الفنانة نادية الجندى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". أبو جبل يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده.. شاهد هنأ محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده. شاهد رامى جمال يمازح جمهوره بـ صور له مع كلبه .. ويعلق: ساعة بقنعه يضحك نشر الفنان رامى جمال عدة صور له مع كلبه ممازحا بها جمهوره، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. لقيت الطبطبة.. أحمد فهمى يشعل إنستجرام | شاهد نشر الفنان أحمد فهمى صورة له وعليها مقطع صوتى من لأغنية الفنان حسين الجسمى "بالبنط العريض" عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال: أبو جبل يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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