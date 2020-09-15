محمد رمضان يستفز جمهور.. يقضي ليلة بـ 40 ألف دولار.. ويواجه كورونا بكمامة ذهبية

يواصل النجم محمد رمضان استفزاز محبيه باستعراض ما يملكه من سيارات ومقتنيات وكان آخرها قضائه ليلة في أوتيل في دبي وصلت تكلفتها إلى 40 ألف دولار أمريكي.
ويقدم دوت الخليج تقريرا حول أبرز التصرفات الغريبة لمحمد رمضان ويراها الجمهور مستفزة.
كشف موقع "Et بالعربي"، عن تكلفة الليلة في أوتيل Palazzo Versace في دبي والتي تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 600 ألف جنيه.
وكان الفنان محمد رمضان قضى أسبوعا كاملا في هذا الفندق حين كان موجودا في دبي؛ من أجل تصوير كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي".
وحملت السيارة لونين هما الذهبي والأسود مع رقم Number 1 على غطاء المحرك الأمامي وعلى الأجزاء الجانبية من السيارة مع حماية جسم السيارة بالكامل من خلال شركة تعديل شهيرة للسيارات في مصر.
ويملك الفنان محمد رمضان الكثير من السيارات المميزة الفاخرة التي تتنوع بين السيارات الكوبيه والـSUV والسيدان الفاخرة.
السيارة ماركة لامبورجيني Lamborghini Aventador SVJ، ويصل موديل 2020 منها إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري دون التعديلات التي تمت على السيارة.
ويتوفر منها 800 نسخة، وتعمل بمحرِك V12بقوة 770حصانًا، وعزم دوران 620 نيوتن. متر، بمعدل تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.9 ثانية، لتصل السرعة القصوى لها إلى 346 كم / ساعة.
وشارك محمد رمضان جمهوره بصور الكمامات الذهبية الخاصة به، من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.
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