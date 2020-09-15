المخرج أحمد أبو الفضل: فخور بحصول فيلمى أمين على 4 جوائز

أعرب المخرج أحمد أبو الفضل عن سعادته بحصول فيلمه أمين للمخرج 4 جوائز ضمن فعاليات الدورة الثانية من ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، والجوائز هي أفضل فيلم روائي قصير، جائزة سمير سيف لأفضل إخراج، جائزة لينين الرملي لأفضل سيناريست وجائزة عبدالعزيز فهمي لأفضل مدير تصوير (أحمد عاشور).

وشهد فيلم أمين عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة سينما الغد، كما حصل على منحة أفلام يوسف شاهين المقدمة من شركة أفلام مصر العالمية.

وتدور أحداث الفيلم في 2019، حين تعثر وزارة الثقافة على أفلام 16مل نادرة صورها المخرج المصري شادي عبد السلام، ويقرر أمين حماية تلك الأفلام من قبضة محمد فايز، وهو مخرج سيء السمعة، وفي خلال تلك الرحلة يواجه أمين مخاوفه وأحلامه الضائعة.

فيلم أمين من تأليف، إنتاج وإخراج أحمد أبو الفضل، وشاركه في كتابة السيناريو محمد المصري ومن بطولة بسام مرتضى، وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في العالم العربي.

أحمد أبو الفضل مخرج، سينارست ومونتير حاصل على بكالوريوس الصيدلة عام 2007 من جامعة القاهرة، مارس الصيدلة لثلاث سنوات قبل أن يقرر دراسة الإخراج في المعهد العالي للسينما، وتخرج منه عام 2014، بدأ عمله كسينارست وناقد ثم أخرج أول أفلامه الوثائقي القاهرة من 5 لـ 7، وتبعه بفيلمه الروائي القصير أمين.

ويعمل أبو الفضل أيضًا في مونتاج وتصحيح ألوان مشاريع أفلام مختلفة بين الروائي والوثائقي والتجريبي، كما يقوم بتدريس صناعة الأفلام لطلاب الدراسات العليا في جامعة عين شمس ومدرسة سينما الجزويت بالقاهرة.