فيدرا تستعرض لياقتها في اليوجا.. شاهد

نشرت الفنانة فيدرا مقطع فيديو جديد لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام ".

وظهرت فيدرا وهي تمارس رياضة اليوجا داخل منزلها وتستعرض رشاقتها نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وكان أخر أعمالها الفنية مسلسل " بين عالمين " والذي خرج من السباق الرمضاني الماضي في اللحظات الأخيرة، تأليف أيمن مدحت، وإنتاج تامر مرسى وإخراج أحمد مدحت.

بطولة طارق لطفي، وهشام سليم، ولقاء الخميسي، ودارين حداد، وحازم سمير، وهواني نعيم، ونور محمود، وأمجد مصطفى، ومحمد إبراهيم يسري.