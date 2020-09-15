نشر موقع دوت الخليج اليوم مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى..
نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
كتب يوسف منير نجل المخرج المسرحي مراد منير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بان والده تم نقله الي المستشفي بعد اصابته بجلطة .
أحيا النجم عمرو دياب، حفلا غنائيا على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وهو الأول للهضبة خارج مصر، منذ أزمة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن .. نقل المخرج مراد منير للمستشفى بعد إصابته بجلطة .. أحمد العوضي يستعرض عضلاته بتمرينات البوكس العنيفة.. منة فضالي تسخ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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