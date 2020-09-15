نشرة الفن .. نقل المخرج مراد منير للمستشفى بعد إصابته بجلطة .. أحمد العوضي يستعرض عضلاته بتمرينات البوكس العنيفة.. منة فضالي تسخ...

نشر موقع دوت الخليج اليوم مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى..



نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



كتب يوسف منير نجل المخرج المسرحي مراد منير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بان والده تم نقله الي المستشفي بعد اصابته بجلطة .

أحيا النجم عمرو دياب، حفلا غنائيا على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وهو الأول للهضبة خارج مصر، منذ أزمة كورونا.