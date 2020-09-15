49 ألفا إيرادات فيلم الغسالة أمس فى دور العرض

استطاع امس فيلم "الغسالة" ان يحقق ايرادات بلغت 49 ألفا و231 جنيها إيرادات فى شباك التذاكر.
وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.
الفيلم من إنتاج شركات "نيوسنشري للإنتاج" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي فيلمز"، ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد
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