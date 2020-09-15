بالتعاون مع مدين.. محمد محيي يستعد لطرح أغنية جديدة

جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الفنان محمد محيي، أغنية "قضية" ضمن أغاني ألبومه "بتاع زمان" وطرحها محيي عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وحققت نسب مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا.

ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، هاني رجب، نور الدين حمدي من الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، وتعاون مع الموزعين فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس.