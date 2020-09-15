نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع مدين.. محمد محيي يستعد لطرح أغنية جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهى الفنان محمد محيي، خلال الأيام الماضية من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان"مبقتش شبهي" وذلك بستديوم الملحن مدين، استعدادًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".
أغنية"مبقتش شبهي" من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، وألحان مدين، وتوزيع بيرم، وتحمل الأغنية طابع"المقسوم".
جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الفنان محمد محيي، أغنية "قضية" ضمن أغاني ألبومه "بتاع زمان" وطرحها محيي عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وحققت نسب مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا.
ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، هاني رجب، نور الدين حمدي من الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، وتعاون مع الموزعين فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس.
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