هكذا عبرت إيمي سمير غانم عن اشتياقها للراحلة رجاء الجداوي

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أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة إيمي سمير غانم عن اشتياقها للفنانة الراحلة رجاء الجداوي. حيث نشرت صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت "وحشتيني". ورحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عالمنا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وشكل رحيلها صدمة كبيرة للجمهور وللوسط الفني. وشهد مسلسل لعبة النسيان آخر ظهور للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، وتم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المنصرم ومن بطولة دينا الشربيني ونخبة من كبار الممثلين.



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