ريم البارودي تسخر من أحمد سعد عقب إجرائه عملية تجميل

شاركت صفحة "أراب وود" صورة للفنان أحمد سعد قبل وبعد إجراء عملية تجميل، وذلك عبر حسابهم على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "أراب وود" على الصورة: "طبيب تجميل ينشر صورا لـ أحمد سعد قبل وبعد عملية التجميل" وآثارت صورته جدل الجمهور حيث تفاعل عدد كبير منهم عبر خاصية التعليقات وكان أبرزها تعليق الفنانة ريم البارودي طليقته ساخرة منه.

يذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد سعد، أغنية "100 حساب" بالتعاون مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والتي آثارات الجدل بسبب منع نقيب الموسيقية هاني شاكر حسن شاكوش من الغناء.