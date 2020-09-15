مسرحية "السلطانية" بطولة حسن فؤاد، ولقاء سويدان وعدد من الشباب وهي من تأليف عبد الفتاح مصطفى، وإخراج مراد منير، وكان من المقرر أن يتم عرضها في الأيام المقبلة.
وشهد صناع مسرحية "السلطانية"، بروفات مكثفة في الأسابيع الماضية لأنه كان من المقرر عرضها في آخر شهر أغسطس الماضي في مسرح البالون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إصابة مخرجها بجلطة في المخ.. توقف عرض مسرحية "السلطانة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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