فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بفستان أسود على الشاطئ والجمهور "فوتوشوب"

شاركت الفنانة فيفي عبده صورة من الساحل الشمالي، أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده، في الصورة بفستان اسود قصير وشعر يتطاير في الهواء وحذاء بكعب، وكتبت تعليقا قائله: "

‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي بحبكم اوي".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "مالكيش انت دعوه باي حاجه عالم لوحدك"،"الفوتوشوب بيبكي ويصرخ بالزاوية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي"وهو برنامج مقالب وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من البرامج المقدمة في شهر رمضان الكريم.