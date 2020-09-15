من الكافيه.. حميد الشاعري يوجه رسالة لهشام عباس.. شاهد

نشر الفنان حميد الشاعري صورة برفقة هشام عباس في أحد "الكافيهات" ، علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .
وعلق حميد الشاعري علي الصورة قائلا: عشرة عمر .
ومن ناحية اخري طرحت شركة "كامب" -المنتجة لألبوم الفنان حميد الشاعري - الذي يحمل اسم «أنا بابا»، برومو الألبوم الجديد، الذي يعود به الكابو إلى سوق الكاسيت بعد غياب 14 عامًا منذ أخر ألبوماته الذي حمل اسم «روح السمارة»، وتم إنتاجه عام 2006.
وأفرجت الشركة المنتجة لألبوم حميد الشاعري ، عن برومو الألبوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتضمن الألبوم توليفة من أبداعات الكابو الغنائية على مدار سنوات نشاطه الفني، وانتهت بأحدث أغانيه «أنا بابا».
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