عن فيلم أمى.. وسيم جعجع يقتنص أفضل مخرج من مهرجان RICHMOND

الفيلم اللبنانى المميز حصد أيضا جائزة أفضل ممثل صاعد لجاك عبود الجنح عن دوره في الفيلم.



"امى" حصل على جائزة الجونة الفضية خلال ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة. "امى" حصل على جائزة الجونة الفضية خلال ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة. تدور أحداث الفيلم حول (إلياس) الصغير الذي يجد نفسه أمام اختبار إيماني صعب، حينما تتوفى والدته، وبينما يعتاد (إلياس) على الذهاب للكنيسة، يقرر وضع خطة غريبة ومخيفة من أجل إستعادة والدته من جديد.

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