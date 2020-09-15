كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن تفاصيل دورته العاشرة، والتي تستضيفها مدينة مالمو السويدية في الفترة بين 8 و13 أكتوبر المقبل، وفيها يعرض المهرجان 45 فيلمًا بواقع 19 فيلمًا طويلا و26 فيلمًا قصيرًا تُمثل أحدث الاتجاهات والأصوات من مختلف الدول العربية. كما كشف المهرجان عن الأعضاء الستة للجنتي تحكيم الأفلام الطويلة والقصيرة.
وتحدث مؤسس ومدير المهرجان المخرج محمد قبلاوي عن سعادته بالبرنامج ولجان التحكيم قائلًا: حرصنا كعادتنا أن يكون مهرجان مالمو مساحة مفتوحة لكافة المواهب العربية من مختلف الخلفيات والثقافات، وهو ما سيلمسه الجميع في اختيارات الدورة العاشرة، والتي نثق في خروجها بصورة تليق بالمهرجان وبالسينما العربية رغم كافة الظروف المحيطة.
ويتنافس 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة و24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بينما يُعرض ثلاثة أفلام في برنامج ليال عربية وفيلمين في عروض خاصة، بالإضافة إلى فيلمين قصيرين خارج المسابقة، بخلاف فيلمي الافتتاح والختام، مع استمرار المهرجان في إقامة برنامج المدارس الذي يعرض أفلام مختارة لطلبة المدارس في مدينة مالمو، العروض التي ستقام هذا العام افتراضيًا تماشيًا مع التدابير الصحية التي تفرضها الحكومة السويدية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.
لجنة تحكيم الأفلام الطويلة
أنيكا جوستافسون – ناقدة سينمائية – السويد
درة بوشوشة – منتجة – تونس
لجنة تحكيم الأفلام القصيرة
إنصاف وهيبة – باحثة في دراسات الأفلام – تونس
قتيبة الجنابي – مخرج ومنتج – العراق
محمد زين الدين – مخرج ومنتج - المغرب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مالمو للسينما العربية يكشف عن لجان تحكيمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.