مالمو للسينما العربية يكشف عن لجان تحكيمه

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن تفاصيل دورته العاشرة، والتي تستضيفها مدينة مالمو السويدية في الفترة بين 8 و13 أكتوبر المقبل، وفيها يعرض المهرجان 45 فيلمًا بواقع 19 فيلمًا طويلا و26 فيلمًا قصيرًا تُمثل أحدث الاتجاهات والأصوات من مختلف الدول العربية. كما كشف المهرجان عن الأعضاء الستة للجنتي تحكيم الأفلام الطويلة والقصيرة.

وتحدث مؤسس ومدير المهرجان المخرج محمد قبلاوي عن سعادته بالبرنامج ولجان التحكيم قائلًا: حرصنا كعادتنا أن يكون مهرجان مالمو مساحة مفتوحة لكافة المواهب العربية من مختلف الخلفيات والثقافات، وهو ما سيلمسه الجميع في اختيارات الدورة العاشرة، والتي نثق في خروجها بصورة تليق بالمهرجان وبالسينما العربية رغم كافة الظروف المحيطة.

ويتنافس 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة و24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بينما يُعرض ثلاثة أفلام في برنامج ليال عربية وفيلمين في عروض خاصة، بالإضافة إلى فيلمين قصيرين خارج المسابقة، بخلاف فيلمي الافتتاح والختام، مع استمرار المهرجان في إقامة برنامج المدارس الذي يعرض أفلام مختارة لطلبة المدارس في مدينة مالمو، العروض التي ستقام هذا العام افتراضيًا تماشيًا مع التدابير الصحية التي تفرضها الحكومة السويدية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.