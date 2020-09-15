يواصل الكاتب والإعلامي الإماراتي محمد الجابري، عرض برنامجه «مساكم وطن» المعروض على قناة بينونة الفضائية.
البرنامج يعرض إنجازات الإمارات في العمارة والفن والأدب والثقافة، وفي شتى المجالات، وعلى صعيد أخر، يستعد محمد الجابري لطرح كتاب يحمل عنوان "لحظة مع محمد الجابري"، وقد وعد متابعيه أنَّ هذا الكتاب سوف يصدر قريبًا.
محمد الجابري والذي يحمل بكالوريوس الهندسة وشهادة ماجستير في إدارة المشاريع، قدَّم أعمالًا إذاعية وتليفزيونية لها قيمتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد الجابري يواصل عرض «مساكم وطن» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.