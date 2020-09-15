محمد الجابري يواصل عرض «مساكم وطن»

يواصل الكاتب والإعلامي الإماراتي محمد الجابري، عرض برنامجه «مساكم وطن» المعروض على قناة بينونة الفضائية.

البرنامج يعرض إنجازات الإمارات في العمارة والفن والأدب والثقافة، وفي شتى المجالات، وعلى صعيد أخر، يستعد محمد الجابري لطرح كتاب يحمل عنوان "لحظة مع محمد الجابري"، وقد وعد متابعيه أنَّ هذا الكتاب سوف يصدر قريبًا.

محمد الجابري والذي يحمل بكالوريوس الهندسة وشهادة ماجستير في إدارة المشاريع، قدَّم أعمالًا إذاعية وتليفزيونية لها قيمتها.