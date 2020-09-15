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جميلة عوض تقتحم الدراما التليفزيونية بأول بطولة مطلقة .. تفاصيل

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بدأت اليوم الفنانة جميلة عوض تصوير أحدث أعمالها فى الدراما التليفزيونية بمسلسل أبيض وردى، والذى يشاركها البطولة نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وسلمى أبو ضيف.

يعد مسلسل أبيض وردى هو ثانى عمل مشترك بين جميلة ونجلاء بدر، حيث إنها كانت تجسد دور الأم فى مسلسل جريمة شغف، ولحسن الحظ أيضا أن نجلاء بدر تقوم بنفس الدور.

وأعربت جميلة عن سعادتها بأول يوم تصوير لها مع هذه الصحبة الشبابية الرائعة، والتى يتم تصوير أحداثه الآن فى الجامعة الأمريكية.

 

 تتمنى جميلة أن ينال المسلسل النجاح المطلوب وان يحظى على اعجاب الجمهور لانه يناقش قضية اجتماعية هامه لم يتم تناولها دراميا من قبل رغم انها تمس شريحة كبيرة من المجتمع يشكل مباشر.

مسلسل أبيض وردى من تأليف نجلاء الحديني واخراج مريم أحمدى وانتاج شركة اروما استوديوز وبطولة جميلة عوض ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد انور وسلمى ابو ضيف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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