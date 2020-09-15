سعيد الهاشمي يشارك في المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي

يعقد افتراضيا تحت عنوان ” تاريخ الأوبئة في شبه الجزيرة العربية”

متابعة ـ فيصل بن سعيد العلوي :

يشارك الدكتور سعيد الهاشمي الأستاذ المشارك في قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس، ومساعد عميد الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، في النسخة الثامنة من المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي افتراضياً والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تحت عنوان ” تاريخ الأوبئة في شبه الجزيرة العربية” في 22 سبتمبر الجاري حيث سيتم بث المؤتمر مباشرة على منصة ثقافة أبوظبي على اليوتيوب بدءاً من الساعة 11 صباحاً.

ويهدف المؤتمر السنوي إلى الحفاظ على التراث المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وترسيخ الأصول وتوطيد الجهود المبذولة في حماية التراث والحفاظ عليه، بالإضافة إلى تعزيز الإرث الأخلاقي، من خلال هذا اللقاء الذي يجمع بين نخبة من الخبراء والعلماء المختصين الذين كان لهم دور في عملية التوثيق والبحوث المتعلقة بموضوع المؤتمر. كما يسلط الضوء على تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في التغلب على الأوبئة التاريخية على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والنفسي، واكتساب المرونة الاقتصادية مع مرور الوقت.

ويستقطب المؤتمر الافتراضي الذي يعقد لمدة ساعتين، كوكبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات والأقسام ذات الصلة في مجال التراث والتاريخ الشفوي، والرعاية الصحية بالإضافة إلى المتخصصين في العلوم الاجتماعية والتاريخ، حيث يشارك إضافة إلى السلطنة كل من الخبراء في مجال التراث والتاريخ الشفهي والقطاع الصحي من بينهم مطر سعيد النعيمي مدير إدارة الطوارئ والأزمات في دائرة الصحة بأبوظبي، والكاتب والمفكر الإماراتي الدكتور يوسف الحسن، والكاتب والأديب الدكتور أحمد عيسى الهلالي، أستاذ البلاغة والنقد المشارك بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية، والدكتور حسن أشكناني أستاذ مشارك في تخصص الأنثروبولوجيا وعلم الآثار من الكويت، والمشرف على متحف ومختبر الأنثروبولوجيا وعلم الآثار في قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية والأنثروبولوجيا في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت؛ والدكتور حمد إبراهيم العبدالله، أستاذ مساعد في التاريخ الحديث والمعاصر بقسم العلوم الاجتماعية في كلية الآداب جامعة البحرين.