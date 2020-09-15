الشاعر كريم العراقي يعاني من السرطان.. تعرف على التفاصيل

يعاني الشاعر كريم العراقي، من أزمة صحية أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات بأبو ظبي ويتلقى علاج كيماوي. وقرر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التكفل بمصاريف علاجه، وكشف "العراقي" في تصريحات صحفية عن حالته النفسية قائلا أنه سينتصر على السرطان وأنه يخضع لـ 6 جلسات كيماوي وشكر جمهوره وجميع الناس الذين وقفو بجانبه. يذكر أن آخر أعمال الشاعر كريم العراقي، قصيدة كازم الساهر والتي تجمل اسم "لا تظلميه"،وهي من تلحين كاظم الساهر، ومدتها 10 دقائق ومن المقرر أن يتم طرحها قريبا، وعبر "العراقي" عن فرحته بالتعاون مع كاظم الساهر.

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