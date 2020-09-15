بعد مهرجان الجونة.. مخرج فيلم أمي يحصل جائزة مهرجان ريشموند

وكان فيلم "امي" من قبيل مشاركته بالدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ضمن العديد من الأفلام التي تناول قصص إجتماعي.
تدور أحداث الفيلم حول (إلياس) الصغير الذي يجد نفسه أمام اختبار إيماني صعب، حينما تتوفى والدته، وبينما يعتاد (إلياس) على الذهاب للكنيسة، يقرر وضع خطة غريبة ومخيفة من أجل إستعادة والدته من جديد.
يشار إلي أن فيلم "امي" كان حصل ايضا على جائزة الفضيه في مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي.
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