قناة اقرأ تخصص موقع لمشاهدة برامج محمد نوح القضاة على "تابع

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خصصت قناة اقرأ، موقعا حصريا ضمن منصة تابع، لمشاهدة جميع برامج المفكر والداعية الإسلامي، محمد نوح القضاة، وتتيح المنصة بداية من شهر سبتمبر الجاري، أشهر برامج "القضاة"، التي قامت قناة اقرأ بإنتاج معظمها خلال السنوات الماضية، ومنها برامج " نحن أولى" و"المرآة" و"إسلامنا الجميل" و"راقي" و"سوا على الجنة"، بإلاضافة إلى العديد من الحلقات والفواصل الهامة للمفكر والداعية "القضاة" لما يتمتع به من شهرة وجماهيرية كبيرة حول العالم.

تستهدف منصة "تابع" الجمهور حول العالم من مختلف الفئات الناطقين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، في خطوة أولى استعدادا لإضافة العديد من اللغات الأخرى، حيث تحتوي المنصة على آلاف البرامج والحلقات والأفلام الوثائقية، التي تمتلكها القناة على مدار أكثر من ٢٢ عاما من الإنتاج الإعلامي الهادف.

جدير بالذكر أن المفكر والداعية، د. محمد نوح القضاة، عضوا بمجلس النواب الأردني، وتقلد العديد من المناصب الوزارية بالمملكة الأردنية منها، وزارة الأوقاف، ووزارة الشباب والرياضة.