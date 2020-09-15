والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، الحان محمد فخراني، توزيع حازم السعيد، إخراج سامي بساط.
وانتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "7رجالة"، الذى يضم 10 أغنيات، منها "قلبى معلم"، "حياتى تخصنى"، "نقطة ضعف"،" بقيت شبهك"، "100 مليون عاملة"، "خانت نفسها"، "عندى الجرأة"، "تتر النهاية"، "اسمه إيه"، "7 رجالة"، ومن المقرر أن يتم طرحه الألبوم على طريقة سينجلات وليس بشكل كامل على يوتيوب.
وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة رنا سماحة في السباق الرمضاني في مسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، سلوى خطاب، محمد شاهين، ريم البارودي، ملك قورة، سامح الصريطي، حنان سليمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "عندي الجرأة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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