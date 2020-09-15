عمرو سعد :"كنت عايز أغني بس أخويا حبسني بصوته"

وأنه يقوم باصدار اغنيات على فترات متباعدة ولكنها تحقق نجاحا كبيرا.
وقال "سعد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على شاشة "ام بي سي مصر" الذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب:" أنا أصلا كنت عايز أغني بس اتقهرت بسبب أحمد.. حبسنى بصوته لأن إمكانياته عالية جدا.. كان نفسي أطلع مطرب وحاولت".
وأضاف عمرو سعد عن شقيقه أحمد سعد: "ده معملش غير ألبومين أصلا.. الراجل ده لو اشتغل هيقلب الدنيا.. لأنه ما شاء الله موهبة كبيرة وحضور صوته وتميزه رائع والناس في الدول العربية دايما بيكلموني عنه".
من ناحية أخىرى، أثار أحمد سعد الجدل خلال الأيام الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي بعد قيامه بإجراء عملية تجميل في وجهه، تمثلت في نحت الوجه السفلي.
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