برفقة زوجته ونجوم الفن.. أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور له

حيث ظهر "الفيشاوي" في الصور برفقة زوجته والفنان مصطفى خاطر ومحمود حميد ومحمد عبد الرحمن وعلق عليها قائلا "اهلى وحبايبي والمجتمع والناس".
ويشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "30 مارس" مع دينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، تأليف حميد المدنى
فيلم "30 مارس" من بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، صبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف الشرف
وكانت أخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "الحارث" الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية وهو ينتمي لـ نوعية الأعمال التي تمتلئ بالإثارة والتشويق.
والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسيمن رئيس، عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، عارفه عبدالرسول، أسما أبو الليزيد.
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