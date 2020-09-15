وعلقت قائله: "حكايات بنات الجزء الخامس الأثنين 21/9 الساعة الثامنة مساء علي on TV".
مسلسل "حكايات بنات"، يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.
المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.
يشار أن هند عبدالحليم احتفلت مؤخرًا بعقد قرانها علي شاب خارج الوسط الفني ، وكان الحفل مقتصر على العائلة وحضور الأصدقاء المقربين من الفنانين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هند عبدالحليم تعلن عن مواعيد عرض مسلسل "حكايات بنات 5" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.