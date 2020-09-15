على المرجيحة.. ملك قورة فى إطلالة صيفية على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة الشابة ملك قورة , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور " انستجرام " صورة لها من على الارجوحة.و ظهرت ملك قورة يا إطلالة صيفية مميزة وكتبت على الصورة " يوم تلات ????✨"

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.

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