اول تعليق من خالد بيومي بعد وفاة شقيقته

وجه الكابتن خالد بيومي الشكر لأصدقاء ومتابعيه على مواساته في وفاة شقيقته بعد صراع طويل مع المرض.
وكتب خالد بيومي عبر تويتر قائلا "بشكر كل من قام بموساتي في وفاة شقيقتي من خلال الحضور او الاتصال التليفوني وكل وسائل الاعلام والسوشيال ميديا .. لا اركم الله مكروة في عزيز لديكم"
وتوفيت السبت الماضي سامية بيومي شقيقة الإعلامي الرياضي خالد بيومي ووالدة محمد ثابت مدير الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".
وحرص العديد من نجوم الرياضة والإعلاميين على نعي الفقيدة
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