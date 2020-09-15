الموسيقار الأمير أخي .. سلاف فواخرجي تظهر بجوار فريد الأطرش

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سلاف فواخرجي وبجورها صورة للفنان فريد الاطرش وعلقت قائلة: "الموسيقار الأمير أخي ، وأنا فريد الاطرش اسمهان سلاف_فواخرجي ميرامار شارع_شيكاغو ????????"
ويُعرض حاليا للنجمة سلاف فواخرجي مسلسلها الجديد شارع شيكاغو الذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.
مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.
وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.
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