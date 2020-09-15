محمد رشاد يوجه رسالة مؤثرة لـ متابعيه

نشر الفنان محمد رشاد صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد رشاد على الصورة قائلا "كل اللي وصلت له من شهرة و نجاح .. الفضل فيه يرجع إلى توفيق الله ودعوات أمي ومحبتكم ليا أحمد الله وأشكر فضله وأدعو لأمي بالصحة والعافية أشكركم من قلبي دامكم الله سر سعادتي و نجاحي".

وكانت الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل حيث أعلن محمد رشاد انفصاله عن مى حلمي عبر حسابه على إنستجرام وقام بحذف صورها.

وعلق الفنان محمد رشاد على خبر انفصاله عن الإعلامية مى حلمى، والأسباب التى أدت إليه.

وقال محمد رشاد، فى لقاء تلفزيوني له عبر برنامج "et بالعربي"، "ليس هناك شيء يمكن أن أقوم به.. إحنا انفصلنا وكل شيء قسمة ونصيب، وبس مش هنكمل اكثر من كده".

وأضاف "رشاد"، "الحكاية مينفعش تتحكي لأنها حكاية شخصية جدا، لازم احترم فيها الطرف التاني جدا.. وكان الغرض من التعليق الخاص بالانفصال الذي نشرته على حسابي على انستجرام بهدف الإعلان فقط".