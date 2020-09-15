أنا وطفلي .. كنزي وجنا عمرو دياب في إطلالة جذابة على إنستجرام .. شاهد

نشرت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها مع شقيقتها جنا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة جذابة ومميزة، أبرزت جمالها، وقوامها المتناسق، بتوب منقوش مكشوف الأكتاف والبطن ونسقت معه جيب جينز قصير، فيما ارتدت جنا فستان احمر انيق مكشوف الظهر والكتفين وعلقت قائلة "أنا وطفلي"

وأحيا عمرو دياب، أمس الاثنين، حفلا بالمملكة العربية السعودية بمشاركة فرقته الموسيقية بالكامل، وقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة، والتي طلبها الجمهور السعودي ورددها معه.

يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.