أحمد حلمي يكشف موقف محرج مع حازم واتعاملت معاه بشكل غير لطيف لهذا السبب

وقال أحمد حلمي، خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس" عند عودة زوجتة الفنانة منى زكى، من تصوير فيلم "أفريكانو" مع النجم أحمد السقا، ذهبت لمقابلتها بالمطار فوجدتها خارجة مع شخص وسيم جدا يساعدها فى نقل الشنط، ولكنه ليس من العمال و يبدو أنه صديق وعندما وصلت إليه تعاملت معه بأسلوب غير لطيف"
وأضاف" بسبب غيرتى منه، وبعد أن غادر المكان، غضبت هى بسبب تصرفى، وسألتني باستنكار، مش عارف مين دا؟.. دا حازم إمام، ولأن علاقتى بالكورة زيرو لم أتعرف عليه ولكنبي بحثت عنه كى أعتذر له ولكن دون جدوى .
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