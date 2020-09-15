تحرص الفنانة هبة مجدي التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. حيث شاركت هبة جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام. وظهرت هبة بالصورة من داخل السيارة برفقة زوجها المطرب محمد محسن وعلقت قائله :"بحبك". ولاقت الصورة إعجاب الكثير وتعددت التعليقات منها " ربنا يسعدكم ". يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبة مجدي برفقة زوجها محمد محسن في أحدث ظهور بإنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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