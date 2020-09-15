بتيشرت برشلونة .. هبة مجدي تتألق مع زوجها

شاركت الفنان هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هبة مجدي بالصورة مع زوجها مرتدية تيشرت فريق برشلونه من داخل سيارتهم. وشاركت هبة مجدى مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر. المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي

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