الفيلم قد توقف تصويره لفترة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد ، قبل أن يعود لإستكمال التصوير. الفيلم بطولة محمد هنيدى، عمرو عبدالجليل، منه شلبى، صابرين، بيومى فؤاد، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وشريف الدسوقى، ودينا ماهر وعارفه عبد الرسول، سليمان عيد، وغيرهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء تصوير فيلم النمس والأنثى للمخرج شريف عرفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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