مع كلبها.. نيللي كريم بإطلالة صيفية على انستجرام

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومتابعتها صورة جديدة عبر خاصية "استوري" علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وظهرت النجمة نيللي كريم بصحبة كلبها بإطلالة صيفية أنيقة ونظارة شمس أنيقة وتركت شعرها متسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.

يشار إلى أن نيللي كريم شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع اسر ياسين والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وجسدت نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.