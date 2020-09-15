شيماء مغربي تطرح كليب أغنية حالة طارئة .. فيديو

طرحت الفنانة شيماء مغربي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "حالة طارئة" وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :"حقا انا بستوى .. ودراعى اهو بيتلوى .. وخلاص ل عينيه هقول .. صار الفؤاد ينكوى .. بس انت جامد اوى
وملكش اى حلول".
معاليك استاذ ف الحنيه .. ودى استعاره مش مكنيه .. ازاى هواك اثر فيا .. ف يدوب يومين .. انا حالتى طارئه ومكتئبه .. مع أن ليا ٢٠٠ سابقه .. اصل انت حبك جه فجاْه .. وقلب الموازين".
"حالة طارئة" الحان: عمرو الشاذلي، كلمات: محمود عادل كلازا، توزيع: ياسر ماجد،تسجيل ومكس وماستر : ماهر صلاح، جيتار: مصطفى نصر، اورج: محمود شاهي، وطبله ورق : ماجد الصواف.
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