بإطلالة جذابة.. نور عمرو دياب تخطف الأنظار عبر إنستجرام

مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وظهرت نور بإطلالة جذابة وارتدت فستان قصير معتمدة على تسريحة الشعر والمكياج البسيط لابراز اطلالتها
نور عمرو دياب متابعة جيدة للفاشون وتستطيع جذب الإنتباه بأزيائها و دومًا ما تثير منشوراتها اهتمام الجمهور فور نشرها، كما علق إحدى المتابعين على منشورها الأخير "جميلة يا نور"، فيما أشاد اَخرون بملابسها، واصفين إياها بـ "أنيقة وجذابة".
وكانت أعربت "نور" مؤخرًا عن افتقادها لوالدتها النجمة شيرين رضا، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصورة من طفولتها ووالدتها تحملها؛ معبرة عن حبها الكبير لها، كما نشرت صورة أخرى برفقة والدها النجم عمرو دياب، وهي في سن صغيرة.
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