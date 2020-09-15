بعد سنوات من مقاطعة السوشيال ميديا.. ابنة عمرو دياب "نور" تتحول إلى فاشينستا

نور عمرو دياب انضمت إلى أخواتها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سنوات من مقاطعتها السوشيال ميديا وغيابها عن الأضواء، وقررت أخيراً احتراف مهنة الفاشينستا وتواجدت بقوة على السوشيال ميديا.

نور عمرو دياب تصالح مواقع التواصل بعد سنوات من الغياب

وعاد إسم نور عمرو دياب إلى التداول على مواقع التواصل والانترنت في الأيام الأخيرة بعدما تواصلت بشكل مفاجيء مع دينا الشربيني، وتبادلا الرسائل على انستقرام بعد فيديو كليب "أماكن السهر"، وكشفت دينا الشربيني لأول مرة عن حساب نور عمرو دياب على انستقرام.

واستمرت نور عمرو دياب في التواجد على مواقع التواصل بنشرها صوراً نادرة مع والدتها شيرين رضا، والتي روجت لعودة ابنتها لمواقع التواصل أيضاً عبر حسابها بانستقرام، ونشرت نور عمرو دياب صوراً نادرة مع والدها أيضاً، وأصبحت متواجدة يومياً على انستقرام وتتواصل مع متابعيها وزملاء والديها الفنانين.

نور عمرو دياب تتحول إلى فاشينستا

وفاجأت نور عمرو دياب الجمهور بتحولها إلى فاشينستا على انستقرام، ونشرت عدة جلسات تصوير لأزيائها وأكسسواراتها، وبدأت حملة الإعلانات والدعاية للمنتجات الخاصة بها، ويبدو ان ذلك هو المجال الجديد التي قررت تحترفه ابنة عمرو دياب الكبرى بعد فترة طويلة من ابتعادها عن الفن والأضواء ومواقع التواصل.

وكانت شيرين رضا قد فسرت سبب مقاطعة ابنتها نور للأضواء بانها تكره الشهرة والأضواء ومواقع التواصل، ولم تظهر سوى مرات نادرة في حياتها، كانت أبرزها في السنوات الأخيرة برفقة دينا الشربيني والتي يبدو أنها ترتبط بعلاقة صداقة قوية مع نور، وربما كانت السبب في إقناعها بالتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن نور عمرو دياب

ويذكر ان نور عمرو دياب- 30 عام- دوت الخليج الابنة الكبرى لعمرو دياب ودينا الشربيني، وتفرغت والدتها لتربيتها مما تسبب في ابتعادها عن الأضواء لسنوات طويلة، ودرست نور علم الأحياء وعدة مجالات أخرى كالتسويق ولغة الإشارة والتصميم وغيرها، وقالت والدتها إنها مهتمة بالفنون ومجال التصميم، وهو ما يظهر في المجال الجديد الذي تواجدت به على انستقرام، وارتبطت نور بجمهور عمرو دياب بفيديو كليب "نور العين" والذي أهداه والدها له في التسعينيات، وهي الأخت غير الشقيقة لـ"كنزي" و "جنى" و "عبد الله".