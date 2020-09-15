نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم: "الدنيا سطلة الناس من غير شرب ولا أنفاس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد حاتم، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "حاتم" في الصور بـ إطلالة مميزة، وعلق قائلا: "الدنيا سَطلة الناس.. من غير شرب ولا انفاس".

يذكر أن أخر أعمال لـ أحمد حاتم، بطولة فيلم "الغسالة" الذي يتم عرضه في موسم عيد الأضحي الماضي، جانب هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

فيلم "الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".، ووصلت ايرادات الفيلم لـ 13 مليونا و400 ألف جنية منذ طرح الفيلم يوم الخميس الموافق 30 يوليو الماضى،

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

