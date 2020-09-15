نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف عرفة ينتهى من تصوير فيلم "الانس والنمس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المخرج شريف عرفة، من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "النمس والأنثى" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبى.

والفيلم قد توقف تصويره لفترة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود لإستكمال التصوير، ومن المقرر أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض في السينمات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فيلم "النمس والإنس" يمن بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، بجانب نغبة كبيرة من نجوم الفن الذين يظهرون كضيوف شرف منهم شيكو، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

ويجسد "هنيدى" خلال أحداث الفيلم دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده الذي يلعب دوره الفنان شريف دسوقي، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

